Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

26.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:18
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,86 azalışla 1.475,46 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,86 azalışla 1.475,46 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,75 puan değer kaybetti.

Dün 1.488,21 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 43,68 puan ve yüzde 2,93 kayıpla 1.444,53 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.443,17 ve en yüksek 1.480,04 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,49, teknoloji endeksi yüzde 0,32, sanayi endeksi yüzde 0,95, hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 17'si yükseldi, 82'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, SASA Polyester ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.762,71 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2124, sterlin/dolar paritesi 1,3940 ve dolar/yen paritesi 106,45 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3570 liradan, avro 8,9170 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda 1.762,71 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 düşüşle 65,38 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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