Piyasalarda gün ortası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,20 artışla 94.340,15 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,20 artışla 94.340,15 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.114,93 puan değer kazandı. Dün 93.225,22 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.050,14 puan ve yüzde 1,13 artarak 94.275,35 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 93.942,75 ve en yüksek 94.780,39 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,50, teknoloji endeksi yüzde 1,55, sanayi endeksi yüzde 1,23 ve hizmetler endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 326'sı yükseldi, 59'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, ASELSAN, Eczacıbaşı İlaç, Türk Hava Yolları ve Pegasus oldu.

Altının onsu 1.661,20 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0886, sterlin/dolar paritesi 1,2431 ve dolar/yen paritesi 108,80 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7370 liradan, avro 7,3440 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.661,20 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,40 yükselişle 33,22 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA