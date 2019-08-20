PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.78 arttı, dolar 5.72 lirada

20.08.2019 18:17

Güne yüzde 0.18 artışla 95 bin 461 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 95 bin 314 puanı ve en yüksek 96 bin 583 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.78 artışla 96 bin 31 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.16 düşüşle 130 bin 890 panda başladıktan sonra en düşük 130 bin 432 puanı ve en yüksek 134 bin 397 puanı gördükten sonra yüzde 0.76 artışla 132 bin 97 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.25 artışla yüzde 16.50 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.30 artışla yüzde 16.26 düzeyine yükseldi.

Dolar, Merkez Bankası'nın kredi büyümesini teşvik eden ve kamu bankalarına 20 milyar liranın üzerinde likidite artışı sağlaması beklenen zorunlu karşılık adımının ardından, yaklaşık bir ayın en yüksek düzeyi olan 5.7490 lirayı gördü.

Merkez Bankası Pazartesi günü, zorunlu karşılık oranlarını ve zorunlu karşılıklara ödenen faizleri/nemaları lira kredilerin yıllık büyüme oranı ile ilişkilendirdiren yeni bir sisteme geçtiğini açıkladı.

Merkez Bankası'nın yeni uygulamasıyla kredi büyümesi yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olan bankalar zorunlu karşılık oranlarında 1 yıldan kısa vadeler için indirim sağlayacak. Böylece kredi büyümesi Merkez Bankası tarafından belirlenen kriterleri sağlayan bankaya teşvik uygulanmış olacak.

Zorunlu karşılık oranlarında kriterleri sağlayamayan bankalar için ise eski oranlar geçerli olacak.

Öte yandan yine kriterleri karşılayan bankalar Merkez Bankası'nda tuttukları lira, zorunlu karşılıklar için aldıkları faiz/nemalarda artış sağlayacak. Kriterleri sağlamayan bankalar ise faiz/nemada düşüş yaşayacak.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.6400 lira ve en yüksek 5.7490 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında,

euro en düşük 6.2558 lira ve en yüksek 6.3723 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.8424 lira ve en yüksek 6.9861 lirayı gördükten sonra 6.95 – 6.96 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA