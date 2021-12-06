Piyasada dengeleri değiştirecek uygulama! Otomobil satışında yeminli sözleşme dönemi başladı - Haberler
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Piyasada dengeleri değiştirecek uygulama! Otomobil satışında yeminli sözleşme dönemi başladı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Otomobil

Piyasada dengeleri alt üst eden 'al-sat'çıları engellemek için otomotiv firmaları farklı yöntemlere başvuruyor. Son olarak firmalar müşterilerine otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı. Bunun amacı satın aldığı sıfır kilometre otomobilin, yüksek fiyatla elden çıkarılmasını engellemek.

Türkiye otomotiv piyasasında dengeleri bozan 'al-sat'çıları önlemek ve yüksek fiyat artışlarına engel olmak için yeni bir çözüm geliştirildi.

Sabah gazetesinden Ufuk Sandık'ın bugünkü yazısında yer verdiği bilgilere göre, bazı otomotiv firmaları otomobil satın alan müşterilerle, otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı.

Bunun amacı satın aldığı sıfır kilometre otomobili, yüksek fiyatla elinden çıkaran 'al-sat'çılara engel olmak ve otomobil ticareti yapanların değil, bireysel müşterilerin otomobil almasını sağlamak. Böylece ikinci el otomobil piyasasındaki fiyatların yükselmesini durdurmak.

'Al-sat'çılar lansman döneminde özel fiyatla bayiden aldıkları otomobilleri ikinci elde daha yüksek satıyor. Bayilerdeki liste fiyatıyla galeri fiyatları arasında 30-50 bin TL'ye varan farklar var. Birkaç firmada başlayan imzalı satış işleminin, diğer firmalar arasında da yaygınlaşması bekleniyor.

Otomotiv sektörü 'al-sat' işine engel olmak için kara liste uygulamasına başlamıştı. Kara liste, ihtiyacı için otomobil satın alan gerçek müşteriyle 'al-sat'çıları birbirinden ayırt edilebilmesi açısından kısmen de olsa etkili oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (4)
sadece kadir:ilk önce stokçuluk yapan galericiler yemin etsin, dürüst esnafı oynasın. sen bayiden sıfır araçları topla stokçuluk yap sonra sıfır araçlara plaka takarak 2.el konumuna getir üzerine 50-60bintl koyarak 2. el aracı sıfır araç fiyatı üzerine çıkartıp piyasayı mahvederken nerdeydiler.. hala bu şekilde pazarda fiyatları uçuruyorlar. bayiler ve galericiler kendi aralarında anlaşıp satışlarını bu şekilde gerçekleştiriyorlar. umarım devlet bunlara en ağır cezaları verir. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Eren İsmail:Asıl dengeleri bozan 2. ve 3. sinif galericiler. Yanlış anlamayın 2 ve 3 sınıf diyorum. Km geri almalar bozuk araçları eğreti yaptırıp saymalar yalan dolan. Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
ERKAN :onlar yemini tutar mı be heyyy yavrum hey Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
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