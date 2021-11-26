Piyasa güne eksi rezervle başladı

Piyasa, güne 27 milyar 407,9 milyon lira eksi rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 109 milyar 87,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri

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