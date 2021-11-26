Piyasa güne eksi rezervle başladı
AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Piyasa, güne 27 milyar 407,9 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 27 milyar 407,9 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 109 milyar 87,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri
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