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Piyasa güne eksi rezervle başladı

AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Piyasa güne eksi rezervle başladı

Piyasa, güne 27 milyar 407,9 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa, güne 27 milyar 407,9 milyon lira eksi rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 109 milyar 87,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri

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