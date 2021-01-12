Pişmiş kestanenin kilosu 130 lira oldu
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Pişmiş kestanenin kilosu 130 lira oldu

12.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:49

Kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden olan kestane yüzde 50 zamlanması kestanecileri vurdu. İhracatçının köylerdeki kestaneyi topladığını ve köylülerin de stok yaptığını belirten kestaneciler, "Neredeyse her şeye yüzde 50 zam geldi. Kestane fiyatları ihracattan dolayı çok yükseldi" dedi.

Kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan kestane, havaların soğumasıyla tezgahlardaki yerini aldı. Çiğ kestanenin kilosu 20-25 TL arasında, pişmişinin kilosu ise 130 TL'ye satıldığı kestane adeta el yakıyor. Fiyatların yüzde 50 yükseldiğini belirten kestaneciler ihracatçıların köylerdeki kestaneyi topladığını ve köylülerin de kestaneleri stok yaptığını belirtti.

Pişmiş kestanenin kilosu 130 lira oldu

"PEŞİN PARAYLA KESTANE BULAMIYORUZ"

Kestaneci Bekir Akdağ, işlerin çok düşük olduğunu ve kestane bulmakta zorluk çektiklerini söyleyerek, "Kestaneler daha önce 18-20 liraya alıyorduk. Bu sene zam oldu kilosunu 35-40 liradan alıyoruz. O yüzden bizde fiyatları yükselttik. Daha önce 100 liraya satıyorduk, şimdi 130 TL yaptık. O yüzden kestane de yurtdışına gidiyor, ihracat başlamış. Bir de fırsatçılar stok yapıyor, kestane bulamıyoruz. Peşin parayla da bulamıyoruz. Önceden çok kolay buluyorduk, fiyatlarda uygundu, bu sene çok pahalı. Daha önce 200 gram 20 liraya veriyorduk, şimdi 150 gramı 20 TL yaptık. Müşteri itiraz etmiyor, alıyorlar. O kadar iş yok, çok şükür ekmek çıkıyor.

Pişmiş kestanenin kilosu 130 lira oldu

"ARACILARLA İHRACATÇILARIN ARASINDA KALDIK"

Başka bir kestaneci ise, "Pandemi nedeniyle hiç iş yok. Şükürler olsun ki, aracıların sayesinde hiçte kestane alamıyoruz. Önceden hatırla gönülle, evrakla senetle alabiliyorduk. Şu anda hep aracıların elinde olduğundan dolayı ne alabiliyoruz, ne de satabiliyoruz. Gerçi iş de yok, soran da yok. Saat 3 olmuş daha siftah yapmadım. Önceki işlere göre, önceden eşimizin, dostumuzun sayesinde kestane alabiliyorduk. Şimdi adam para vermeden bir kilo kestane bile vermiyor. Önceden 18-20 liraya alıyorduk, şu anda 35 lira para peşin olduğu halde vermiyorlar. 35'ten aşağı olmaz diyorlar, ihracat var, aracılar var diyorlar. Aracılarla ihracatçıların arasında kaldık" dedi.

Pişmiş kestanenin kilosu 130 lira oldu
Pişmiş kestanenin kilosu 130 lira oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI

Haber Yorumları (1)
CELAL T: Zonguldağın ormanlarına gidin. Bol bol var.
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