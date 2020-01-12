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Piserro Kahramanmaraşspor - Uşak Spor: 2-1

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Efe Tanrıverdi, Vedat Hoşmam, Serdar Osman AkarsuPİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak Can (Dk.70 Gökhan Çırak), İsmail Hacıhafızoğlıu, Haluk (Dk.80 Nuri Melih), Fatih Kamacı, Cerem Talha, Gökhan Payal, Fatih Çıplak, Yusuf Emre Kasal, Rıdvan, Recep (Dk.

12.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:20
Piserro Kahramanmaraşspor - Uşak Spor: 2-1

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Efe Tanrıverdi, Vedat Hoşmam, Serdar Osman Akarsu

PİSERRO : Özkan - (Dk.70 Gökhan Çırak), İsmail Hacıhafızoğlıu, Haluk (Dk.80 Nuri Melih), Kamacı, Cerem Talha, Gökhan Payal, Fatih Çıplak, Yusuf Emre Kasal, Rıdvan, Recep (Dk.65 Muhammed Enes)UŞAK SPOR: Ersin - Türker, Emre Demir (Dk.29 Mehmet), Özer Ozan (Dk.53 Feyyaz), Kadir, Ömer (Dk.77 Berkay), Abdullah, Yaser, Alpay, Berat, ErolGOLLER: Dk.12 Burak Can, Dk.85 Muhammed Enes (Piserro Kahramanmaraşspor) - Dk.82 Kadir (Uşak )SARI KARTLAR: Fatih Kamacı (Piserro Kahramanmaraşspor) - Erdi (Uşak )TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 18'inci haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, konuk ettiği Uşak 'u 2-1 mağlup etti.12'nci dakikada rakip ceza sahasına giren Kahramanmaraşspor'dan Yusuf Emre Kasal'ın ortaladığı topu Burak Can kaleye gönderdi: 1-0.82'nci dakikada Uşak atağında Kadir topu ağlarla buluşturarak skoru eşitledi: 1-1.85'inci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Muhammed Enes, kale önünde topla buluştu ve kalecinin bacak arasından meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını öne geçirdi: 2-1.Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA
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