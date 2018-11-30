Pınarbaşı Ziraat Odası Başkanı Yağan: "İlçeye Yakışır Binamız Oldu"

Pınarbaşı Ziraat Odası Başkanı Deniz Yağan, ilçeye yaptırdıkları binanın önümüzdeki ay açılacağını söyleyerek; "Bu binadan 13 bin 500'ü pasif, 9 bin 500'ü aktif olan çiftçimiz faydalanacak" dedi.

Binanın ilçe için bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Ziraat Odası Başkanı Deniz Yağan; "Binamız Pınarbaşı için bir ihtiyaçtı. Sağ olsun yönetim kuruluyla ilk seçildiğimiz gün bunun kararını almıştık. Tarım kampüsü olacak şekilde bir bina planlamıştık. Bunu ilçe tarım müdürlüğümüzle, kaymakamlığımızla paylaştık. Arsamızı temin ettik. Sonraki aşamalarda kaymakamlığımıza jandarmanın lojmanları tahsis edildiğinden dolayı ilçe tarım müdürlüğü, yapmış olduğumuz projenin dışında kaldı. Biz de onu Ziraat Odası olaraktan tüm kurumlarımızla tasarladık ve böyle bir binaya başladık. 5 katlı güzel bir binamız oldu. Binamızın yapılmasındaki en büyük etken bir toplantı veya seminer salonumuzun olmaması. O salondan esinlenerek dedik ki; 'Pınarbaşı'na yakışır bir Ziraat Odası' yapalım, kışın çiftçilerimize eğitim amaçlı burada seminerler verelim' diye bir yola çıktık. Sağ olsun yönetim kurulumuz, çiftçilerimiz duyarlılık gösterdiler, biz de ihalesini yaptık. Aralık'ın 14'ünde kısmetse açılışını yapacağız" dedi.

Binanın özellikleri hakkında bilgiler veren Yağan; "Binamızın içinde kurumların makam odaları olacak. Çiftçi geldiği zaman tarım ve hayvancılıkla ilgili her türlü sorununu orada giderebilecek. Çiftçilerimizin oturup dinleneceği salonu var. Ayrıca çiftçi market olarak bölümümüz, lokalimiz var. Binamız bu şekilde hizmet edecek. İstatistiklere göre 2 milyon 40 bin TL gibi bir fiyat biçilmişti. Fakat 1,5 milyon TL ile ihale edildi. İhale edilirken 3 kat olarak planlamıştık. Sağ olsun belediye ile olan ilişkilerimizden dolayı 5 kata çıkardık. Tabi ki orada ek maliyetler çıktı. Bugünün şartlarıyla yapmaya kalksak aynı binayı 4 milyon TL'ye anca yapabiliriz ama biz bunu 2 milyon TL'ye çıkardık. Kapalı alanımız bin 200 metrekare. Bu binadan pasif olarak 13 bin 500 kayıtlı işçimiz var, aktif olarak da 9 bin 500 civarında çiftçimiz faydalanacak" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ