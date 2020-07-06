Pınar Karşıyaka, Sek Henry'i kadrosuna kattı Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu Sek Henry'i yeniden kadrosuna kattı.

Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu Sek Henry'i yeniden kadrosuna kattı. Kırmızı yeşilliler, 33 yaşındaki Birleşik Amerikalı oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

2020-2021 sezonu çalışmalarını sürdüren Pınar Karşıyaka, kadrosunu Birleşik Amerikalı oyuncu Sek Henry ile güçlendirdi. İzmir temsilcisi, 33 yaşındaki tecrübeli guard ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce 2018-2019 sezonunda Pınar Karşıyaka forması giyen Sek Henry, ligde 26 maçta 13.8 sayı, 2.8 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları tuttururken FIBA Europe Cup'ta ise 16 maçta 17.4 sayı, 2.7 ribaund ortalaması ile mücadele etti.

Pınar Karşıyaka, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Sek Henry'e yeniden hoş geldin derken tecrübeli guarda yeşil-kırmızılı forma altında başarılar diledi. - İZMİR

Kaynak: İHA