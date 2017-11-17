Pınar Karşıyaka Evinde Demir İnşaat Büyükçekmece'yi Ağırlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5 mağlubiyetle düşme hattına demir atan Pınar Karşıyaka, yarın alt sıralardaki rakiplerinden Demir İnşaat Büyükçekmece ile deplasmanda oynayacak. Karşılaşma Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda saat 20.15'te başlayacak. Dustin Hogue'un ayrıldığı yeşil-kırmızılılarda dizindeki sakatlık nedeniyle Yunanistan'daki doktoruna tedavi için giden guard Dominic Waters da forma giymeyecek. Ligde Karşıyaka'nın 6 maçta 1, Büyükçekmece'nin ise 2 galibiyeti bulunuyor. Kaf-Kaf, ligdeki kötü gidişatına rağmen FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ise 6 maçta 5 galibiyet almıştı.



JONES DEVLARİN RADARINDA



Pınar Karşıyaka'da bu sezon gösterdiği performansla alkış alan Jarrod Jones, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Jones'u 8 Kasım'da Murcia'yla İspanya deplasmanında oynanan maçta Valencia ve Unicaja Malaga'nın izlediği öğrenildi. 27 yaşındaki ABD'li uzun forvet bu sezon ligde 18.8 sayı, 8.3 ribaund, 1.2 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 22.4 sayı, 6.6 ribaund, 3.6 asist ortalaması yakaladı.



- İzmir