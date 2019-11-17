Pınar Karşıyaka'dan müthiş damga

17.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:32

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde kurduğu iddialı kadro ve taraftarıyla lige damga vuran lider Pınar Karşıyaka, güçlü rakiplerinden Galatasaray Doğa Sigorta'yı da evinde 29 sayı farkla 84-55 yenerken taraftarlar 4 yıl sonra yeniden şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Avrupa'da da grubunda zirveye çıkıp FIBA Europe Cup'ı kazanmaya aday gösterilen Karşıyaka, sarı-kırmızılı ekip karşısında aldığı zaferle ligde 8 maçta 7 galibiyete ulaştı.

Sezon başından bu yana Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes gibi dev takımların önünde zirvedeki yerini koruyup liderlikten hiç inmeyen Kaf-Kaf, taraftarını yeniden şampiyonluk havasına soktu. Sezon başında 3 yıl aradan sonra yuvaya dönen Ufuk Sarıca yönetiminde daha önce 2014'te Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan, 2015'te ise 28 yıl sonra lig şampiyonluğu yaşayan Karşıyaka, Sarıca'yla tekrar başarılı günlerine döndü. İzmir ekibi, ligde 8 haftada 7 galibiyetle şampiyon olduğu 2014-15 sezonundaki istatistiklerini geride bıraktı.GALİBİYET, ÖZGÜR SOYLU'YA ARMAĞAN EDİLDİ

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, farklı Galatasaray Doğa Sigorta galibiyetini 2008'de yeşil-kırmızılı ekibin Banvit deplasmanı yolunda cinayete kurban giden taraftar Özgür Soylu'ya armağan ettiklerini açıkladı. Sarıca, maçın ardından yaptığı açıklamada "Müthiş bir karşılaşma oynadık. Sezon başından bu yana yaptığımız savunma sahada fark yarattı. Farklı kazandık ama Galatasaray, Ertuğrul Erdoğan ile birlikte bir sistem yaratmış ve sezon başından bu yana çok önemli galibiyetler almış bir takım. Maçın başında savunma kısmını iyi yapmamızın sonrasında M'Baye ve Yunus'un hücumdaki performanslarıyla ilk yarıda maçı kontrol altına aldık. Çok net bir galibiyet almamız nedeniyle mutluyuz. Taraftarımızın göstermiş olduğu ilgi ve sevgi de bizi her geçen gün daha büyük bir takım yapıyor. Liderliğimizi devam ettirdiğimiz haftada taraftarlarımızın Özgür Soylu için yapmış olduğu organizasyona dikkat çekmek istiyorum. Özgür Soylu hem Karşıyaka semtinin hem de Karşıyaka taraftarının çok değer verdiği bir isim. Soylu'ya bir kez daha Allah'tan rahmet ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Bu galibiyeti takımımla birlikte ona armağan ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

- İzmir