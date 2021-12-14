Pınar Karşıyaka'da 4 eksik, galibiyet sevincinin önüne geçti - Haberler Spor
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Pınar Karşıyaka'da 4 eksik, galibiyet sevincinin önüne geçti

Pınar Karşıyaka'da 4 eksik, galibiyet sevincinin önüne geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'dan sonra TOFAŞ'ı da yenerek ilk üç içindeki yerini sağlamlaştıran Pınar Karşıyaka'da Semih Erden ve Michael Roll'dan sonra James Blackmon ve Amath M'Baye'nin de sakatlanması moralleri bozdu.

Galatasaray'dan sonra TOFAŞ'ı da yenerek ilk üç içindeki yerini sağlamlaştıran Pınar Karşıyaka'da Semih Erden ve Michael Roll'dan sonra James Blackmon ve Amath M'Baye'nin de sakatlanması moralleri bozdu. Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, eksiklere rağmen Türk Telekom karşısında galibiyet serilerini sürdürmeye çalışacaklarını söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde, TOFAŞ'ı deplasmanda 71-69 mağlup ederek önemli bir virajı daha kayıpsız geçen Pınar Karşıyaka'da sakatlanan oyuncu sayısının 4'e yükselmesi kritik galibiyetin sevincini yarım bıraktı. Ameliyat olan Semih Erden ve Michael Roll'un en az 2.5 ay takımdan ayrı kalacak olmasının ardından James Blackmon'un dizindeki sakatlık nedeniyle TOFAŞ maçı kadrosundan çıkarılması, Fransız oyuncu Amath M'Baye'nin karşılaşma içinde sakatlanarak oyuna devam edememesi moralleri bozdu.

Ufuk Sarıca: "Eksiklere rağmen galibiyet serimizi sürdürmeye çalışacağız"

Birçok olumsuz duruma karşın kazanmanın önemli olduğunu, oyuncularını ve ekibini yürekten kutladığını belirten Başantrenör Ufuk Sarıca, son haftaların formda bir takımını deplasmanda yenmenin gurur verici olduğunu söyledi. Sarıca, "Deplasmanda aldığımız bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Semih ve Roll'un yokluğunda bir de James'den faydalanamamak bizi sıkıntıya soktu. Bunların üzerine Amath'ın da sakatlığı gerçekten büyük talihsizlik oldu. Önümüzde taraftarımızın önünde oynayacağımız Türk Telekom maçı var. Eksiklere rağmen bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıp galibiyet serimizi sürdürmeye çalışacağız. İtici gücümüz olan taraftarımızın yine salonu dolduracağına eminim" dedi. - İZMİR

Pınar Karşıyaka'da 4 eksik, galibiyet sevincinin önüne geçti

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