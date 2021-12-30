Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca, 2021'i değerlendirdi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, 2021 yılının ilk bölümünde hem FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hem de ING Basketbol Süper Ligi'nde başarılı bir sezon yaşadıklarını, 2022'de de bunun devamını sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle zor bir seneyi daha geride bıraktıklarını, yeni yılın herkese sağlık ve huzur getirmesini diledi.

EuroChallenge Kupası'nın ardından 2021'de ikinci finallerini FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıklarını hatırlatan Sarıca, şöyle konuştu:

"Aslında güzel bir sene oldu Türkiye ligini hep domine ettik yani forse ettik diyeyim daha doğrusu. Yani çok da yüksek bütçeli iki takımın arkasında bütün sezonu götürdük. Diğer takımlar tabii ki hemen hemen oradaydı. 5-6 tane takımın eşit olduğunu görüyoruz, onları geride bırakmak bizi memnun etti ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bir final oynamak oraya adımızı yazdırmak bizim için önemliydi. Sürdürülebilir başarıyı ben hep konuşuyorum, hep söylüyorum, bunu burada sağlayan bir ekip oldu. Geçen sene çok büyük sıkıntılar yaşadık, hemen hemen sezonu neredeyse 11 veya 12 oyuncuyla bitirdik sakatlıklar ve hastalıklarla, herhangi bir ekleme yapamadık."

"Geçen seneki yerdeyiz"

Bu sezonun başında da kadrolarının büyük ölçüde değiştiğini kaydeden Sarıca, "Bugün itibarıyla baktığımız zaman hemen hemen geçen senenin aynı yerlerinde olduğumuzu, hem lig hem şampiyonlar ligi aynı bölgede olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunun devamı için de tabii elimizden geleni yapacağız ama sakatlık ve hastalık tabii ki çok önemli bir faktör. Çünkü yine uzun süre Semih'in ve Michael Roll'un sakatlıkları var. Şu an iki tane bizim önemli ana parçamız yok uzun süredir, onlarsız oynuyoruz." dedi.

"Üç kulvarda umutluyuz"

Sarıca, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turunda rakiplerinin belli olmasını beklediklerini, Şubat'ta da Türkiye Kupası'nda mücadele edeceklerini belirterek, sözlerini öyle sürdürdü:

"FIBA Şampiyonlar Ligi, ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası, bunların hepsi için umutluyuz. Önemli rakiplerimiz var. Bu sene Türkiye Ligi gerçekten çok çekişmeli geçiyor ve yine baktığımız zaman iki önemli kadronun, önemli takımın arkasındayız ligde. Geçen seneyle aynı yerdeyiz ama onun devamını sağlamak istiyoruz. Yeni senede de bunu yapmak için elimizden geleni yapacağız. Tabii ki biz burada sportif başarıyı hep önde tuttuk, 3 senelik play-off oynanmayan bir dönem vardı. Bunun arkasına da baktığın zaman tabii bunu da biz yaptık oyuncularıma da söylüyorum, belki de herkesi alıştırdık, beklenti yükseldi."

Sezon genelinde oyuncuların performanslarında düşüşler yaşanabileceğini aktaran Sarıca, "Ben hiçbir oyuncudan senede oynadığımız 60-70 maçın hepsinde yüzde 100 performans bekleyemem. Sonuçta robotlarla iş yapmıyoruz. Burada insanlarla çalışıyoruz, onların dönem dönem sıkıntıları olabiliyor ve bunun yansımaları oluyor." dedi.