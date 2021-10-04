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Pınar Karşıyaka Avrupa maratonuna başlıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Pınar Karşıyaka Avrupa maratonuna başlıyor

Avrupa'da Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde üst üste 2 yıldır kupa kazanmayı kıl payı kaçıran Pınar Karşıyaka, bu kez şampiyonluk hedeflediği sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi maratonuna yarın başlayacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - Avrupa'da Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde üst üste 2 yıldır kupa kazanmayı kıl payı kaçıran Pınar Karşıyaka, bu kez şampiyonluk hedeflediği sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi maratonuna yarın başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon Rusya'daki Final Four'da final oynayarak Hereda San Pablo Burgos'a 64-59 yenilip tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazanma fırsatını son sınavda tepen Pınar Karşıyaka, aynı organizasyonda bu yıl B Grubu'ndaki ilk maçta İsrail'de Hapoel Jerusalem'e konuk olacak.

Pais Arena'daki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Grupta Hapoel'in yanı sıra Polonya ekibi Arged BM Stal Ostrow Wielkopolski ve İspanya'dan BAXI Manresa ile eşleşen temsilcimiz, çift devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonucunda ilk sırayı elde ederek adını direkt son 16'ya yazdırmaya çalışacak. Gruplarda ikinci ve üçüncü sırayı elde eden takımlar ise son 16 için Play-in oynayacak. Takımlar son 16 turunda yeniden 4'erli gruplara ayrılacak. ING Basketbol Süper Ligi'ne yenilediği kadrosuyla 2'de 2 yaparak başlayan Karşıyaka, Avrupa'da sezonun ilk iç saha maçında ise 13 Ekim'de Stal'ı ağırlayacak.


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