Pınar Akyol'dan Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya
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Pınar Akyol'dan Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya

Pınar Akyol'dan Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye adına gülle atmada mücadele eden Pınar Akyol, gümüş madalya kazandı.

Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye adına gülle atmada mücadele eden Pınar Akyol, gümüş madalya kazandı. Bu madalya, Türkiye'nin şampiyona tarihindeki 9'uncu madalyası oldu.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de devam eden 19'uncu Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'nin ilk madalyası Pınar Akyol'dan geldi. 2003 doğumlu Akyol, finalde 16.72'lik derecesiyle ay yıldızlı takıma Nairobi'deki ilk, tarihteki ise 9'uncu dünya U20 madalyasını getirdi.

Bu yıl aynı yaş grubunda Avrupa şampiyonluğunu ve U23'te Avrupa kupasını kazanan Pınar, Dünya U20 Şampiyonası'nı da boş geçmedi. Yarışmaya dünya sıralamasının lideri olarak giren Akyol, istediği atışı yapamasa da gümüş madalya almayı bildi. Yarışma sonrası çok yaklaştığı şampiyonluğu kaçırmanın burukluğu içinde olan Pınar, "Gelecek yıl yeniden Dünya U20 Şampiyonası var. Bir madalyayı cebime koydum, ikincisini de gelecek yıl kazanacağım ve bu kez altın olacak" diye konuştu.

Pınar, madalyayı Türkiye'de son zamanlarda meydana gelen yangın ve sel felaketlerinde yaşamını yitirenlere adadığını ifade etti.


Pınar Akyol'dan Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya
Pınar Akyol'dan Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya
Pınar Akyol'dan Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya
Pınar Akyol'dan Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

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Pınar Akyol'dan Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya - Haberler Spor
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