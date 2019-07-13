Pilot proje 'Karaoğlan Manda Evi' açıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde "Manda Evi" açıldı.

BEBKA, Milli Parklar ve Mustafakemalpaşa Belediyesi paydaşlığı ile yürütülen "Bursa Kırsalında Eko-Agro Turizm Projesi" çerçevesinde Karaoğlan Manda Evi açıldı. Yaklaşık 458 bin TL destek yatırımı ile hayata geçirilen projede manda yetiştiriciliği, turizm ve pansiyonculuk eğitimi alan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği açılış ve tanıtım programı Mustafakemalpaşa Belediyesi Mehteran Takımının konseri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Kılıç Kalkan Ekibinin gösterisiyle başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, "2002 yılından beri yapılan yönetim planları ile Uluabat gölünün gelecek kuşaklara korunarak aktarılmasını sağlamaktayız. Bu değeri yaşatmak için civar köylerimizde bulunan doğal ön değerleri ortaya çıkarıp bunları halkımızın istifadesine sunmak istiyoruz bunlardan biride Karaoğlan Manda Evi oluyor ortak paydaş olan kalkınma ajansımıza, belediyemize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Coşkulu bir kalabalık ile birlikte böyle bir projenin hayata geçiyor olması gelecek açısından bizleri çok ümitlendirdi" diyen BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gelim ise, "Bugüne kadar bölgede 300 projeyi hayata geçirdik. Bursa genelinde 25 Milyon TL hibe desteği sağladık yeni nesil girişimcilerimizi aramızdan çıkararak öncelikle bulunduğu yörede daha sonra ülke geneli ve uluslararası düzeye çıkaracağız" şeklinde konuştu.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek projede kimin emeği varsa herkese teşekkür etti. Projenin yüzde 62'sinin BEBKA, yüzde 28'inin Milli Parklar ve yüzde 10'unun Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne ait olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "İlçeye turist getirmesi bakımından da çok önemli bir proje. Mustafakemalpaşa'da katma değerli projelerin gelişerek artacağına inanıyorum. Proje kapsamında eğitim gören kursiyerlerimizi kutluyorum." dedi.

Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, "Buraya gelirken kapalı bir mekanda toplantı ile açılış yapacağımızı düşündüm, ama bu kalabalığı görünce heyecanlandım. İnanıyorum ki bu proje tüm Türkiye'de dalga etkisi oluşturacak. Turizm ve kültür bakımından ilçeye büyük katkı sağlayacak. Projede emeği olan herkesi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından "Karaoğlan Manda Evi" tanıtım filmi izletildi. Uzman Biyolog Burçak Gönül sunumu ve slayt gösterisiyle projenin maksadı anlatıldı. 111 kursiyere sertifikalarının verilmesinin ardından Karaoğlan Manda Evi'nin açılışı gerçekleştirilerek Manda Evi Müzesi gezildi. Hazırlanan manda ile ilişkili ürünlerin yanı sıra mahalli tatlar ikram edildi. Karaoğlan Manda Evi'nde mandanın eti, sütü, yoğurdu, kaymağı, peyniri ve doğal olarak hazırlanan yöresel lezzetleri satışa sunulmaya başlandı. - BURSA

Kaynak: İHA