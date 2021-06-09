Pilates Gelişim Semineri çevrim içi düzenlenecek

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Pilates Gelişim Semineri'nin çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Pilates Gelişim Semineri'nin çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 12-13 Haziran tarihlerinde, "Zoom" uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek seminer, Hakan Akdoğan ve Yeliz İlgar Doğan'ın eğitmenliğinde verilecek.

Seminere katılmak için başvurular, "e-Devlet" üzerinden yarın mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er