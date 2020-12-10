Pierre Webo seremoni esnasında gözyaşlarına engel olamadı

PSG - Başakşehir maçı öncesinde Parc des Princes Stadı'nda tarihi anlar yaşandı. Şampiyonlar Ligi müziğinden sonra iki takım oyuncuları karışık şekilde orta saha yuvarlağının etrafında toplanıp diz çöktüler ve yumruklarını havaya kaldırarak ırkçılığı protesto ettiler. Seremoni esnasında Pierre Webo da gözyaşlarına engel olamadı.

PSG - Başakşehir maçı öncesinde Parc des Princes Stadı'nda tarihi anlar yaşandı. Şampiyonlar Ligi'nin tüyleri diken diken eden müziğinden sonra iki takım oyuncuları karışık şekilde orta saha yuvarlağının etrafında toplanıp diz çöktüler ve yumruklarını havaya kaldırarak ırkçılığı protesto ettiler. Seremoni esnasında Pierre Webo da gözyaşlarına engel olamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanması planlanan PSG- Medipol Başakşehir karşılaşmasında yaşanan 4. hakem skandalı, ülkemizin ve tüm dünyanın gündemine oturmuştu.

Maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasının ardından Başakşehir sahadan çekilmişti.

Karşılaşmanın bu akşam saatlerinde yeniden başlamasından önce, iki takımın futbolcularından Webo'ya destek yağdı.

SAHADA DUYGU DOLU ANLAR

Yardımcı antrenör Pierre Webo ise gördüğü bu destek karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Webo'nun gözyaşlarını tutamayışı kameralara yansırken, maçı televizyondan takip eden binlerce futbolsever de Webo'yla beraber duygusal anlar yaşadı.