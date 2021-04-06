Pide fiyatı açıklandı, vatandaş pahalı buldu

İzmir'de 250 gram pide, 12 Nisan'dan itibaren 3 liradan satılacak.

İzmir'de 250 gram pide, 12 Nisan'dan itibaren 3 liradan satılacak. Sektör temsilcileri fiyatları makul bulurken, vatandaş ise gramajına göre 3 liralık fiyatı pahalı buldu.

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan pidenin fiyatı İzmir'de de belirlendi. Buna göre bu sene İzmir'de 250 gram pide 3 liradan satılacak. Tek tip satılacak olan Ramazan pidesinin fiyatı, 12 Nisan gününden tarihinden itibaren geçerli olacak. Günümüzde, 300 gramlık pideler yine 3 liradan satılıyor ancak 12 Nisan itibariyle pidenin gramajı düşecek; 250 gramlık pideler 3 liradan satılacak. Sektör temsilcileri, İzmir'deki pide fiyatlarının yerinde olduğunu belirtirken, vatandaşlar ise fiyatları pahalı buldu.

"Fiyatları yüksek tutmadık"

İzmir'deki bir ekmek fabrikasının yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi olan Soner Çelik, "250 gramlık pide 3 lira olacak. Fiyatları yüksek tutmadık. İstanbul ve başka illerde fiyatlar daha yüksek ama biz fiyatları makul tutmaya çalıştık. İzmir'de ekmek ve pide kalitesi üst seviyede. Bütün meslektaşlarımız titizlikle üretim yapıyor" dedi. İzmirli vatandaşlar ise gramajına göre fiyatların pahalı olduğunu belirtti.

Vatandaşlar, "Pandemi döneminde fiyatları pahalı buldum. Fırıncılar da kendilerine göre mutlaka haklıdır ancak gramajı ve fiyatı aynı olsa daha iyi olurdu. Bizler de vatandaş olarak haklıyız. Bu sene pide yemeyeceğim. Bu gramaja bu fiyat pahalı" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı