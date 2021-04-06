Pide fiyatı açıklandı, vatandaş pahalı buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pide fiyatı açıklandı, vatandaş pahalı buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Pide fiyatı açıklandı, vatandaş pahalı buldu

İzmir'de 250 gram pide, 12 Nisan'dan itibaren 3 liradan satılacak.

İzmir'de 250 gram pide, 12 Nisan'dan itibaren 3 liradan satılacak. Sektör temsilcileri fiyatları makul bulurken, vatandaş ise gramajına göre 3 liralık fiyatı pahalı buldu.

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan pidenin fiyatı İzmir'de de belirlendi. Buna göre bu sene İzmir'de 250 gram pide 3 liradan satılacak. Tek tip satılacak olan Ramazan pidesinin fiyatı, 12 Nisan gününden tarihinden itibaren geçerli olacak. Günümüzde, 300 gramlık pideler yine 3 liradan satılıyor ancak 12 Nisan itibariyle pidenin gramajı düşecek; 250 gramlık pideler 3 liradan satılacak. Sektör temsilcileri, İzmir'deki pide fiyatlarının yerinde olduğunu belirtirken, vatandaşlar ise fiyatları pahalı buldu.

"Fiyatları yüksek tutmadık"

İzmir'deki bir ekmek fabrikasının yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi olan Soner Çelik, "250 gramlık pide 3 lira olacak. Fiyatları yüksek tutmadık. İstanbul ve başka illerde fiyatlar daha yüksek ama biz fiyatları makul tutmaya çalıştık. İzmir'de ekmek ve pide kalitesi üst seviyede. Bütün meslektaşlarımız titizlikle üretim yapıyor" dedi. İzmirli vatandaşlar ise gramajına göre fiyatların pahalı olduğunu belirtti.

Vatandaşlar, "Pandemi döneminde fiyatları pahalı buldum. Fırıncılar da kendilerine göre mutlaka haklıdır ancak gramajı ve fiyatı aynı olsa daha iyi olurdu. Bizler de vatandaş olarak haklıyız. Bu sene pide yemeyeceğim. Bu gramaja bu fiyat pahalı" dedi. - İZMİR

Pide fiyatı açıklandı, vatandaş pahalı buldu
Pide fiyatı açıklandı, vatandaş pahalı buldu
Pide fiyatı açıklandı, vatandaş pahalı buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Alişan Cem Yılmaz Hazal Kaya Berrak Tüzünataç
Spor Diego Can Bartu Mesut Özil Burak Yılmaz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pide fiyatı açıklandı, vatandaş pahalı buldu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 17:54:01. #1.16#
title