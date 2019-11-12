Piazza'da lezzet şöleni 17 Kasım'a kadar uzatıldı

12.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:42

Anadolu topraklarının bereketinde can bulan, çiftçinin, üreticinin emeğiyle sofralara gelen lezzet ve şifa deposu yöresel ürünler, Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde kurulan özel pazarda yoğun ilgi görüyor.



Her yörenin kendine has eşsiz tatlarını bir araya getiren Piazza yöresel lezzetler pazarı, Şanlıurfalılardan gördüğü yoğun ilgi neceniyle 17 Kasım Pazar gününe kadar uzatıldı.



Yöresel lezzetler pazarında Ege'den, Karadeniz'e, İç Adanadolu'dan, Akdeniz'e, Marmara'dan, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'ya kadar Türkiye'nin her karış toprağında bereket ve emekle yetişen çeşit çeşit birbirinden lezzetli ürünler hem sergileniyor hem de satışa sunuluyor.



Anadolu'nun mis gibi kokusunu Şanlıurfa'nın en büyük alışveriş merkezine taşıyan yöresel lezzetler pazarı, AVM'nin zemin katıda kurulan stantlarda damak tadına önem verenleri konuk ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA