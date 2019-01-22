Philips'in Sağlık Sektörüne Girişi Nasıl Oldu?

Philips Türkiye CEO'su Haluk Karabatak, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Philips'in sağlık sektörüne giriş sürecinden bahseden Karabatak, şunları kaydetti: "Yaklaşık 5 yıl kadar önce Philips'in üst yönetimi şirketin vizyonunu tüketim ürünlerinden doğrudan sağlık teknolojilerine yönlendirme kararı aldı ve bununla ilgili altyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. Biz hala tam bir sağlık şirketi değiliz fakat iddialı bir giriş yaptık ve emin adımlar ile ilerliyoruz."