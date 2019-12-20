Philipp Lahm'ın Bundesliga'da Attığı Tüm Goller

20.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:16

Bayern Münih'in bayrak oyuncusu Philipp Lahm'ın kariyerinde kazanmadığı kupa yok. Bayern'de yıllarca kaptanlık yapan Bay İstikrar'ın Bundesliga'da attığı tüm golleri sizin için derledik.