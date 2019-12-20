Philipp Lahm'ın Bundesliga'da Attığı Tüm Goller
Bayern Münih'in bayrak oyuncusu Philipp Lahm'ın kariyerinde kazanmadığı kupa yok. Bayern'de yıllarca kaptanlık yapan Bay İstikrar'ın Bundesliga'da attığı tüm golleri sizin için derledik.
20.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:16
Bayern Münih'in bayrak oyuncusu Philipp Lahm'ın kariyerinde kazanmadığı kupa yok. Bayern'de yıllarca kaptanlık yapan Bay İstikrar'ın Bundesliga'da attığı tüm golleri sizin için derledik.
Kaynak: Dugout
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