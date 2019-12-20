Haberler » Spor » Philipp Lahm'ın Bundesliga'da Attığı Tüm Goller - Spor

Philipp Lahm'ın Bundesliga'da Attığı Tüm Goller

Bayern Münih'in bayrak oyuncusu Philipp Lahm'ın kariyerinde kazanmadığı kupa yok. Bayern'de yıllarca kaptanlık yapan Bay İstikrar'ın Bundesliga'da attığı tüm golleri sizin için derledik.

20.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:16

'in bayrak oyuncusu 'ın kariyerinde kazanmadığı kupa yok. Bayern'de yıllarca kaptanlık yapan Bay İstikrar'ın Bundesliga'da attığı tüm golleri sizin için derledik.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler