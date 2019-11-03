Philadelphia, Furkan Korkmaz'ın son saniye üçlüğü ile kazandı
Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA), dün gece oynanan 8 maçla devam etti.
Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA), dün gece oynanan 8 maçla devam etti. Geceye milli basketbolcu Furkan Korkmaz damga vurdu.
Milli basketbolcu Philadelphia 76ers'in Portland Trail Blazers'ı deplasmanda 129-128 mağlup ettiği mücadelede bitime 0,4 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle takımı 76ers'ı galibiyete taşıdı. Philadelphia bu sonuçla ligde 5'te 5 yaparak NBA'de yenilmezliğini sürdüren tek takım olma ünvanını sürdürdü.Furkan Korkmaz, 20 dakika süre aldığı mücadeleyi 11 sayı, 3 ribaund ve 2 asistlik performansla tamamladı.Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde dün gece oynanan 8 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde: Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans: 115 - 104 Detroit Pistons – Brooklyn Nets: 113-109Orlando Magic – Denver Nuggets: 87-91Memphis Grizzlies – Phoenix Suns: 105-114Washington Wizards – Minnesote Timberwolves: 109-131Milwaukee Bucks – Toronto Raptors: 115-105Golden State Warriors – Charlotte Hornets: 87-93Portland Trail Blazers – Philadelphia 76ers: 128-129