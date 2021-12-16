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Philadelphia Fed İmalat Endeksi aralıkta beklentilerin altında kaldı

Philadelphia Fed İmalat Endeksi aralıkta beklentilerin altında kaldı
AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, aralıkta piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş göstererek 15,4 seviyesine geriledi.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, aralıkta piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş göstererek 15,4 seviyesine geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, aralık ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla 24 puan azalarak 15,4'e indi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren ve geçen yılın aralık ayından bu yana bölgedeki imalat faaliyetlerindeki en zayıf büyümeye işaret eden endeksin, bu dönemde 30 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, kasımda 39 seviyesinde gerçekleşmişti ve 7 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Bu dönemde yeni sipariş endeksi, 2 aylık yükselişin ardından 34 puanlık azalışla 13,7 değerine, sevkiyat endeksi de 17 puan düşerek 15,3 seviyesine geriledi. İstihdam endeksi ise 6,7 puanlık artışla 33,9 değerine çıktı.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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