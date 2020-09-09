Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele bahşiş verdiği ortaya çıktı İngiltere Milli Takımı'nın Danimarka'da kaldığı otele 2 kadın çağırıp parti veren genç futbolcular Phil Foden ve Mason Greenwood hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Gelişmelerin ardından kadrodan çıkarılan iki futbolcunun, Nadia Sif Gunnarsdottir ile kuzeni Lara Clausen'i otele sokmak için bir personele bahşiş verdiği öne sürüldü.

İngiltere Milli Takımı'nın kampında yaşanan Phil Foden ve Mason Greedwood krizinden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kamp yaptıkları otele iki kadın getirip parti yapan ve ardından kadro dışı bırakılan iki oyuncunun, bu iş için bir otel personeline para ödediği ortaya çıktı.

The Sun kaynaklı habere göre İngiltere'nin Danimarka maçı öncesinde City'li Foden ve United'lı Greenwood, İzlandalı model Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir ile kuzeni Lara Clausen'in otele gizlice girişi için bir otel personeline bahşiş bıraktı.

"İSTEKLİYDİLER"

Haberde ismi verilmeyen bir kaynak, "Kadınlarla tanışmak için istekliydiler ve cömert bir bahşiş bırakıp bir çalışandan yardım almaya ihtiyaçları vardı. Yanlış olduklarını biliyorlar, bunun hakkında şüphem yok ve her şey de uydurulmuştu" ifadelerini kullandı.

"İYİ İNSANLARDI"

İki isimle olaydan sonra görüşmediklerini belirten Nadia ise gelişmelerin ardından "Onları rahatsız etmek istemedik. Şu anda büyük bir sıkıntı ile uğraşıyorlar. Onlar da bizimle tekrar iletişime geçmedi. Gerçekten çok iyi insanlardı" açıklamasını yaptı.