Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele bahşiş verdiği ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele bahşiş verdiği ortaya çıktı

İngiltere Milli Takımı'nın Danimarka'da kaldığı otele 2 kadın çağırıp parti veren genç futbolcular Phil Foden ve Mason Greenwood hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Gelişmelerin ardından kadrodan çıkarılan iki futbolcunun, Nadia Sif Gunnarsdottir ile kuzeni Lara Clausen'i otele sokmak için bir personele bahşiş verdiği öne sürüldü.

Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele bahşiş verdiği ortaya çıktı
09.09.2020 19:23 | Son Güncelleme: 09.09.2020 19:28

İngiltere Milli Takımı'nın kampında yaşanan Phil Foden ve Mason Greedwood krizinden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kamp yaptıkları otele iki kadın getirip parti yapan ve ardından kadro dışı bırakılan iki oyuncunun, bu iş için bir otel personeline para ödediği ortaya çıktı.

Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele bahşiş verdiği ortaya çıktı

The Sun kaynaklı habere göre İngiltere'nin Danimarka maçı öncesinde City'li Foden ve United'lı Greenwood, İzlandalı model Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir ile kuzeni Lara Clausen'in otele gizlice girişi için bir otel personeline bahşiş bıraktı.

"İSTEKLİYDİLER"

Haberde ismi verilmeyen bir kaynak, "Kadınlarla tanışmak için istekliydiler ve cömert bir bahşiş bırakıp bir çalışandan yardım almaya ihtiyaçları vardı. Yanlış olduklarını biliyorlar, bunun hakkında şüphem yok ve her şey de uydurulmuştu" ifadelerini kullandı.

"İYİ İNSANLARDI"

İki isimle olaydan sonra görüşmediklerini belirten Nadia ise gelişmelerin ardından "Onları rahatsız etmek istemedik. Şu anda büyük bir sıkıntı ile uğraşıyorlar. Onlar da bizimle tekrar iletişime geçmedi. Gerçekten çok iyi insanlardı" açıklamasını yaptı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Tayanç Ayaydın Tuna Kiremitçi Ozan Çolakoğlu Melisa Aslı Pamuk
Spor Şenol Güneş Lionel Messi Eddie Newton Malcolm Thomas Ricardo Quaresma
Daha Fazla Eylül İzmir Milli Sabah
Şu an buradasınız: Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele bahşiş verdiği ortaya çıktı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 19:36:59. #1.15#
title