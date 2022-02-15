PFDK, Fatih Kurucuk'a 5 ve Uğur Demirok'a 3 maç men cezası verdi - Haberler
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PFDK, Fatih Kurucuk'a 5 ve Uğur Demirok'a 3 maç men cezası verdi

AA, Ercan Doğan - Spor
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PFDK, Fatih Kurucuk'a 5 ve Uğur Demirok'a 3 maç men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hatayspor'un oyuncusu Fatih Kurucuk'a 5 ve Yukatel Kayserisporlu futbolcu Uğur Demirok'a 3 maç men cezası verdi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hatayspor'un oyuncusu Fatih Kurucuk'a 5 ve Yukatel Kayserisporlu futbolcu Uğur Demirok'a 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Atakaş Hatayspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta çift sarı kart görmesi, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka hakemine yönelik hakareti gerekçeleriyle kurul, Fatih Kurucuk'a toplam 5 maç men ve 26 bin lira para cezası uyguladı.

Yukatel Kayserisporlu futbolcu Uğur Demirok ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası aldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un oyuncusu Lokman Gör de kupada Demir Grup Sivaspor ile oynanan karşılaşmada rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan menedildi.

AA / Ercan Doğan - Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Uğur Demirok, Hatayspor, Fatih, Spor, Haberler

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