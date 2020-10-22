PFDK'dan Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 4 maç ceza geldi
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PFDK'dan Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 4 maç ceza geldi

22.10.2020 20:25 | Son Güncelleme: 22.10.2020 20:43
PFDK'dan Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 4 maç ceza geldi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 4 maç ceza aldı. Buna göre Rumen çalıştırıcı, Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor maçlarında takımının başında yer alamayacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, cezalı olduğu Antalyaspor maçında tribünden sahaya talimat verdiği gerekçesiyle Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'ya 4 maç ceza verildiğini duyurdu.

PFDK'dan yapılan açıklamada, "GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUS NİNEL ŞUMUDİCA'nın, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı olmasına rağmen protokol tribününden futbolculara ve yedek kulübesinde bulunan kişilere doğrudan talimat vermesinden dolayı cezaya uymaması eylemi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 33.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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