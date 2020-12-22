PFDK, Atakaş Hatayspor oyuncusu Gökhan Karadeniz'e 5 maç ceza verdi
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PFDK, Atakaş Hatayspor oyuncusu Gökhan Karadeniz'e 5 maç ceza verdi

22.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:21
PFDK, Atakaş Hatayspor oyuncusu Gökhan Karadeniz'e 5 maç ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un oyuncusu Gökhan Karadeniz'e 5 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un oyuncusu Gökhan Karadeniz'e 5 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Atakaş Hatayspor'un MKE Ankaragücü ile oynadığı lig maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle PFDK, Gökhan Karadeniz'in 2 maç men cezası almasını kararlaştırdı. Gökhan Karadeniz, gördüğü kırmızı kartın ardından hakemlere yönelik hakareti nedeniyle 3 maç daha men cezası aldı. Gökhan, ayrıca 13 bin lira para ile cezalandırıldı.

Göztepe'nin Bursaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçta kırmızı kart gören Göztepeli oyuncu Murat Paluli ise hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men ve 8 bin 500 lira para cezası aldı.

PFDK, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ye 150 bin, MKE Ankaragücü'ne 50 bin, Atakaş Hatayspor'a 24 bin lira para cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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