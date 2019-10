Petrol Ofisi Sosyal Lig'e, bir ödül de MMA The Smarties'den

17.10.2019 11:47

Fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig, bu kez de küresel prestije sahip MMA The Smarties'de ödül kazandı. Petrol Ofisi Sosyal Lig, Mobil Oyun, Oyunlaştırma ve E-Spor kategorisinde Silver ödülün sahibi oldu.



Fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig, inovasyon, üreticilik ve başarıyı ödüllendiren sadece mobil pazarlamaya yönelik dünyadaki tek ödül programı olan MMA The Smarties'de ödüle layık görüldü. Petrol Ofisi Sosyal Lig, MMA The Smarties'de 'Mobile Gaming, Gamification & E-Sports - Mobil Oyun, Oyunlaştırma ve E-Spor' kategorisinde Silver ödülün sahibi oldu. Smarties ödülleri, MMA Türkiye'nin bu yıl 'Shape the Future - Geleceği Şekillendir' başlığı ile altıncısını gerçekleştirdiği MMA IMPACT İstanbul kapsamında İstanbul'da düzenlenen Türkiye ve EMEA Bölgesi Gala Gecesi ve Ödül Töreni ile sahiplerini buldu.



Petrol Ofisi Sosyal Lig, Türkiye'nin ilk ve tek fantezi futbol oyunu



Petrol Ofisi Sosyal Lig'in elde ettiği başarılara vurgu yapan Petrol Ofisi CMO'su Beril Alakoç, "Petrol Ofisi Sosyal Lig uluslararası platformlarda da oldukça iddialı. Petrol Ofisi Sosyal Lig'in hem bizim tarafta, hem de oynayanlarda oluşturduğu memnuniyet, bizler için çok değerli. Geçmişte de birçok ödülün sahibi olan Petrol Ofisi Sosyal Lig, bugün de mobil pazarlama alanında dünyanın en prestijli programlarından olan Smarties'ten aldığımız bu ödül de, imza atılan başarının en güncel göstergesi konumunda" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA