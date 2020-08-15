Petkim'de ilk hedef Play-Off ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Petkimspor'da genel menajer Levent Türknas, 2020-21 sezonunda ligde Play-Off hedefiyle mücadele edeceklerini dile getirdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Petkimspor'da genel menajer Levent Türknas, 2020-21 sezonunda ligde Play-Off hedefiyle mücadele edeceklerini dile getirdi. Levent Türknas, "Şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuz geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde lider konumdayken pandemi nedeniyle beyaz sezon ilan edilmesi en çok bizi etkilemişti. Çünkü önemli derecede yatırım yaptığımız bir sezonu sokağa atma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştık. Neyse ki sancılı bir süreç yaşamış olsak da federasyonun kararı ile hak etmiş olduğumuz ING Basketbol Süper Lig biletine kavuşmuş olduk" dedi.

Bu süreci en profesyonel şekilde idare ederek henüz karar çıkmadan takımı kurduklarını söyleyen Türknas, "Organizasyonumuzu Süper Lig'e hazırlamaya başlamıştık. Diğer takımlara nazaran geç kaldığımızı düşünmüyorum. Petkimspor olarak hedefimiz Süper Lig'de kalıcı bir organizasyon yaratmak. Tabii ki başarı ile de bunu taçlandırmamız lazım. Sportif hedef olarak da ilk sezon için Play-Off'a kalmak veya gelecek sezon Avrupa kupalarından birinde oynamaya hak kazanmak öncelikli düşüncemiz olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA