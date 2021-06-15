PETDER'de Genel Sekreter değişikliği

Petrol Sanayi Derneğinde (PETDER) Niyazi İlter, 8 yıldır yürüttüğü Genel Sekreterlik görevini Köksal Onur İnci'ye devretti.

Petrol Sanayi Derneğinde (PETDER) Niyazi İlter, 8 yıldır yürüttüğü Genel Sekreterlik görevini Köksal Onur İnci'ye devretti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bünyesinde Enerji Uzmanı ve Kurul üyesi danışmanı olarak 12,5 yıl görev yapan İnci, yaklaşık 2 yıl boyunca da Akkuyu Nükleer A.Ş bünyesinde Kamu Kurumları ile İlişkiler Direktörü görevini yürüttü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PETDER Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yılmaz, karşılaşılan birçok zorluğa rağmen İlter'in PETDER Genel Sekreterliği süresince başarılara imza atıldığını vurguladı.

Yılmaz, PETDER'in, Türkiye'nin refahını yükseltmek amacıyla 25 milyon araca akaryakıt, hizmet ve ürün sağlamaya 25 yıldır devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde PETDER Genel Sekreterliğini Köksal Onur İnci üstlenecek. Yönetim Kurulumuz, Sayın İnci'nin getireceği yeni ve güçlü enerji, komitelerimiz, deneyimli ve yetkin dernek çalışanlarımızla birlikte, PETDER olarak güçlü, güvenilir, etkin, saygın ve öncü bir dernek olarak sektörümüzün gelişmesi adına faaliyetlerimizi geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı