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Perulu golcü Aldair Rodriguez'den Fenerbahçe açıklaması: İlgileri oldu ve görüştük

Peru'nun Binacional takımında oynayan Aldair Rodriguez, yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin kendisine ilgi gösterdiğini doğruladı. 26 yaşındaki oyuncu, "Babam ve menajerlerim görüşme gerçekleşti. Teklif resmileşince benim de haberim olur ancak bir gelişme olmadı" dedi.

Perulu golcü Aldair Rodriguez'den Fenerbahçe açıklaması: İlgileri oldu ve görüştük
28.08.2020 23:12 | Son Güncelleme: 28.08.2020 23:16

Fenerbahçe'nin gündemindeki Aldair Rodriguez, transfer durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Binacional forması giyen 26 yaşındaki Perulu golcü Aldair Rodriguez, Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığını söyledi.

Golcü futbolcu, "Fenerbahçe'nin bir ilgisi oldu. Babam ve menajerlerim görüşme gerçekleşti. Teklif resmileşince benim de haberim olur ancak bir gelişme olmadı. Bu ilgi beni de daha çok çalışmak yönünde motive ediyor" dedi.

"HEDEFİM YURT DIŞINA ÇIKMAK"

Ülke dışına çıkmayı hedeflediğini de belirten Rodriguez, "Hedefim yurt dışına çıkmak. Brezilya ve Arjantin Ligi'ni de seviyorum. Flamengo, Palmeiras ve Internacional de Brezilya'da beğendiğim takımlar" ifadelerini kullandı.

2021'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Bu sezon takımında 9 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Rodriguezin 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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