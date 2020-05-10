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Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim

Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
10.05.2020 16:13 | Son Güncelleme: 10.05.2020 16:18

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Flamengo'dan, Fransa Ligue 1 ekibi Saint-Etienne'nin kadrosuna katılan Perulu futbolcu Miguel Trauco, Beşiktaş'ın teklifinin daha iyi olduğunu ancak Fransa'da oynamak istediği için kabul etmediğini söyledi.

Sezon başında Flamengo'dan, Fransa Ligue 1 ekibi Saint-Etienne'e transfer olan Perulu sol bek Miguel Trauco, Beşiktaş ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fransa'da forma giydiği için mutlu olduğunu dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, sezon başında Beşiktaş'tan da mali açıdan daha iyi bir teklif aldığını dile getirdi.

"FRANSA LİGİ SIÇRAMA TAHTASI"

Trauco yaptığı açıklamada; "Ligue 1 en iyi 3 ligden çok da uzak değil. Burası en üst seviye liglere atlamak için bir sıçrama tahtası. İlk amacım Avrupa'ya transfer olmaktı ancak artık daha fazlasını istiyorum. Hayalim en üst seviye liglerde yer almak. Türkiye'den Beşiktaş'ın teklifi ekonomik açıdan daha iyiydi ancak ben Fransa'ya gitmeyi tercih ettim" ifadelerini kullandı.

Miguel Trauco, Fransa'da Ligue 1'in iptal edildiği sürece kadar Saint-Etienne ile 19 lig maçına çıktı ve 1 gol, 2 asistle oynadı.

Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
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