Perez, Avrupa Süper Ligi'nin hayata geçeceğini iddia etti: Kulüpler geri dönecek ve devam edeceğiz

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, hayata geçmeyen Avrupa Süper Ligi'nin başkanlığını bırakmaya niyetli değil ve ligin kurulması için elinden geleni yapıyor. Perez, "Baskıyla ayrılmak zorunda kaldılar ama bu proje ya da benzeri devam edecek. 10 kulüp geri dönecek. Bu proje en iyisi" dedi.

Geçen pazar günü resmi olarak tanıtılan Avrupa Süper Ligi, siyaseilerin, futbolcuların, spor insanlarının ve taraftarların araya girmesiyle şimdilik gerçekleşmedi. Süper Lig'in 12 kurucu kulübü arasında yer alan Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Inter, Milan ve Juventus hafta içinde ayrıldıklarını açıkladılar. Florentino Perez, bugün AS'a verdiği röportajda Süper Lig'den ayrılan kulüplerin baskılar yüzünden ayrıldığını ama döneceklerini açıkladı.

Perez'in çok konuşulacak açıklamaları:

"KULÜPLER AYRILAMAZ"

"Bağlayıcı sözleşmeyi açıklamama gerek yok ama kulüpler ayrılamaz. Bazıları baskıyla ayrılmak zorunda kaldı. Ama bu proje ya da bir benzeri devam edecek, umarım yakında gerçekleşir.

"DEĞİŞİKLİK YAPACAĞIZ"

JP Morgan'ın ayrıldığı doğru değil. Refleks olarak vakit geçiriyorlar, diğer 12 kulübün yaptığı gibi. Değişiklikler yapmamız gerekiyor ve yapacağız. Süper Lig düşündüğümüz en iyi proje.

"BU EN İYİ PROJE"

İşbirliği devam ediyor. Ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyen ve projeyi manipüle eden insanların öfkesinin geçmesi için bekleyeceğiz. Süper Lig, futbolun krizden kurtuluşu için olabilecek en iyi proje. Bence Şampiyonlar Ligi olabilecek en iyi formatta değil. 2024'e kadar bekleyemeyiz."