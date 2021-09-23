Pereira, futbolcularının hatasına basın toplantısında dikkat çekti: Geri çekilince 2. golü yeme ihtimaliniz artıyor

Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Fenerbahçe, Giresunspor'u 2-0'la geçerek altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda takım ruhuna ve taraftar gücüne vurgu yaptı.

Vitor Pereira'nın açıklamaları şöyle:

"ÖZGÜVEN ETKİLENDİ"

"Zor olacağını biliyorduk, 1 beraberlik, 1 yenilgi almıştık, arada Avrupa oynamıştık, bu sık trafikte toparlanmak kolay değil. Beni memnun eden takımın gösterdiği ruh, güçlü bir ruhumuz olduğunu gösterdik. Sahadaki sakinlik ve özgüven artacak. Önemli olan sakat oyuncuların düzelmesi, onlar döndüğünde daha fazla çözüm olacak elimizde.

"TARAFTARIMIZ BİZE GÜÇ VERİYOR"

"Rakibimizin golü attığı an, öncesinde 3-0'ı bulabileceğimiz bir andı. Rakibimiz gol atınca takım ister istemez geri çekildi, skoru korumak istedi. Bence hata, geri çekilince 2. golü yeme ihtimaliniz artıyor ama son 2 maçtaki sonuçlardan sonra özgüven etkilendi, biraz zaman alacaktır. Taraftarımız bize güç veriyor, evimizdeki galibiyet taraftarlarımız için.

"RAKİPLER İÇİN BU STATTA OYNAMAK ÇOK ZOR"

İçeride oynadığımız maçlarla dışarıdakilerin farkı yok, hepsini kazanmak istiyoruz ama taraftarlarımız enerji veriyor, onların desteği çok önemli. Zorlandığımız anlarda isteği, ruhu aşılıyorlar. Rakipler için bu statta oynamak çok zor."

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