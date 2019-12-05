Perakendede moraller düzelecek

05.12.2019 08:07 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:07

Halihazırda 350 milyar liralık bir büyüklüğü temsil eden modern perakende sektörü için 2019 karsız bir dönem olarak biterken, 2020 için ise umutlar yüksek. Sektörün üst örgütleri 2020'de yüzde 10'na varan karlı bir reel büyüme bekliyor.