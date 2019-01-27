Perakende Sektöründe Müşteri Deneyiminin Önemi Nedir?

Koçtaş IT Dırector Uğur Serkan Taşkın, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Perakende sektörünün şu an en çok odaklandığı konunun müşteri deneyimi olduğunu belirten Taşkın, "Çünkü hemen hemen herkes aynı ürünleri seçiyor ve haliyle günün sonunda farklılaşmayı müşteri deneyimi ile sağlayabiliyorsunuz. Müşteri deneyiminin ölçülmesi noktasında da veriler devreye giriyor. ve bu büyük veriyi insan gücüyle ölçümlemek çok zor. Bu noktada da yapay zeka devreye giriyor" dedi.