Pep Guardiola: "Manchester City sonunda yarı finalde"

Manchester City altı yılın ardından Borussia Dortmund'u eleyerek Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi. Kulüp tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi yarı finalinde mücadele edecek Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola maçtan sonra açıklamalarda bulundu.