Pep Guardiola: "Manchester City sonunda yarı finalde"
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Pep Guardiola: "Manchester City sonunda yarı finalde"

Dugout - Haberler | Spor

Manchester City altı yılın ardından Borussia Dortmund'u eleyerek Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi. Kulüp tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi yarı finalinde mücadele edecek Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

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Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Borussia Dortmund'u eleyerek yarı finale yükseldi

Manchester City altı yılın ardından Borussia Dortmund'u eleyerek Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi. Kulüp tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi yarı finalinde mücadele edecek Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Pep Guardiola: 'Manchester City sonunda yarı finalde'

Kaynak: Dugout

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