Pep Guardiola Leroy Sane'nin Ayrılığını Doğruladı
Manchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola, Alman yıldız Leroy Sane'nin kulüple sözleşme yenilemek istemediğini ve sözleşmesi bittiğinde veya başka bir kulüple anlaştığında Manchester City'den ayrılacağını söyledi.
19.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:40
Manchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola, Alman yıldız Leroy Sane'nin kulüple sözleşme yenilemek istemediğini ve sözleşmesi bittiğinde veya başka bir kulüple anlaştığında Manchester City'den ayrılacağını söyledi.
Kaynak: Dugout