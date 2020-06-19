Pep Guardiola Leroy Sane'nin Ayrılığını Doğruladı Manchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola, Alman yıldız Leroy Sane'nin kulüple sözleşme yenilemek istemediğini ve sözleşmesi bittiğinde veya başka bir kulüple anlaştığında Manchester City'den ayrılacağını söyledi.

Manchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola, Alman yıldız Leroy Sane'nin kulüple sözleşme yenilemek istemediğini ve sözleşmesi bittiğinde veya başka bir kulüple anlaştığında Manchester City'den ayrılacağını söyledi. Kaynak: Dugout