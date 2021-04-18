Penaltıya sebebiyet veren Gökhan Töre, otoparkta denk geldiği hakem Özkahya'ya sitem etti

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı maçta Gökhan Töre'nin müdahalesine penaltı veren hakem Halis Özkahya, maç çıkışı otoparkta karşılaştığı Gökhan'ın "Hocam penaltı mıydı?" sorusunu yanıtsız bırakmadı. Özkahya, "Yardımcı hakem ile iletişim kurdum ve 'Kesin penaltı' dedi" yanıtını verdi.