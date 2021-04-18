Penaltıya sebebiyet veren Gökhan Töre, otoparkta denk geldiği hakem Özkahya'ya sitem etti
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı maçta Gökhan Töre'nin müdahalesine penaltı veren hakem Halis Özkahya, maç çıkışı otoparkta karşılaştığı Gökhan'ın "Hocam penaltı mıydı?" sorusunu yanıtsız bırakmadı. Özkahya, "Yardımcı hakem ile iletişim kurdum ve 'Kesin penaltı' dedi" yanıtını verdi.
Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla büyük üzüntü yaşayan Gökhan Töre, otoparkta karşılaştığı hakem Halis Özkahya'ya penaltıyı sordu. Paintsil'i düşürerek penaltıya sebebiyet veren Töre, Vodafone Park'ın otoparkında hakem Halis Özkahya ile karşılaşınca dayanamadı ve pozisyon hakkında bilgi almak istedi.
BİR GERİLİM OLMADI
Gökhan'ın penaltıyı sorması üzerine Özkahya'nın, "Yardımcı hakemle iletişim kurdum, 'Kesin penaltı' deyince penaltıyı verdim" dediği aktarıldı. Bu cevabın üzerine Gökhan Töre'nin bir şey demeden oradan ayrıldığı ifade edildi.