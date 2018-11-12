West Ham Teknik Direktörü Manuel Pellegrini Onay Verirse, Javier Hernandez Ocak Ayında Kartal Olacak
Beşiktaş, West Ham United'ın forvet oyuncusu Javier Hernandez'i Ocak ayında satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak son sözü İngiliz ekibinin hocası Manuel Pellegrini söyleyecek.
Ligde ve Avrupa'da arka arkaya istikrarsız sonuçlar alarak sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta forvet transferiyle alakalı ilginç bir konu gündeme geldi. İngiltere'de Daily Express, yaptığı özel haberde Chicharito lakaplı yıldız forvet Javier Hernandez'in West Ham United'daki geleceğiyle ilgili ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.
SON SÖZÜ PELLEGRİNİ SÖYLEYECEK
Beşiktaş'ın devre arasında Meksikalı forveti istediği kaydedilirken, teklifin kiralık olduğu ifade edildi. West Ham'ın kiralık transfere sıcak baktığı ancak bazı şartların olduğu dile getirildi. En önemli konunun İngiliz kulübünün menajeri Manuel Pellegrini olduğu vurgulandı. Pellegrini'nin henüz son kararını vermediği, devre arasında Hernandez'i bırakıp bırakmama konusuna şu anda cevap vermediği aktarıldı.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Ligde de üst sıralara çıkmak isteyen West Ham'da tecrübeli golcünün Şilili menajerin hücum alternatiflerinden olduğu bildirildi. Beşiktaş'ın sunduğu teklifte de satın alma opsiyonuyla kiralama olduğu öne sürüldü.
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Zampara olmasa bariCevap Yaz Yayından Kaldır
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iyidir iş görür her türlüCevap Yaz Yayından Kaldır