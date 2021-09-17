Pelkas'ın penaltısı neden tekrar edilmedi? O kural, daha önce F.Bahçe'yi kurtarmıştı
Fenerbahçe'nin Frankfurt deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçta Pelkas'ın kaçan penaltısından sonra topu tamamlayan Berisha'nın golü verilmedi. IFAB kuralına göre ceza sahasına rakip futbolcu önce adımını atsaydı Pelkas'ın şutu gol ile neticelenmediği için atış tekrar edilecekti. Ancak ihlali Fenerbahçe yaptı ve atış tekrarlanmadı. İki takım futbolcusu da aynı anda hamle yapsaydı atış tekrar edilecekti. Bu kural, 2018 yılında Kasımpaşa maçında Fenerbahçe'yi kurtarmıştı.
Sarı-Lacivertliler, Pelkas'ın kaçan penaltısından sonra topu tamamlayan Berisha'nın golü verilmeyince şaşkınlık yaşadı. Ancak her şey kurallara uygun olarak gerçekleşti.
FRANKFURTLU GİRSEYDİ TEKRAR EDİLECEKTİ
Sözcü'nün haberine göre; Rakip formayı giyen herhangi bir oyuncu Pelkas'ın vuruşu esnasında ceza sahasına girip ihlalde bulunsaydı penaltı gol ile neticelenmediği için atış tekrar edilecekti.
Pelkas'ın penaltıda topu ağlara göndermesi halinde ise gol geçerli sayılacaktı.
Hem Fenerbahçe'den hem de Eintracht Frankfurt takımından oyuncuların aynı anda ihlal yapması halinde ise sonuca bakılmaksızın atış tekrar edilecekti.
AYNISI F.BAHÇE'NİN BAŞINA GELDİ
2018 yılında Süper Lig'in 14. haftasında aynı durum Fenerbahçe'nin başına geldi. Kasımpaşa'dan Diagne'nin penaltısında Harun gole izin vermemiş, Eduok golü atmıştı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, oyunu endirekt serbest vuruş ile başlatmıştı. Ancak F.Bahçeli oyuncuların daha önce ceza sahasına girdiğine yönelik tartışmalar yaşanmıştı.