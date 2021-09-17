Pelkas'ın penaltısı neden tekrar edilmedi? O kural, daha önce F.Bahçe'yi kurtarmıştı - Haberler Spor
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Pelkas'ın penaltısı neden tekrar edilmedi? O kural, daha önce F.Bahçe'yi kurtarmıştı

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Fenerbahçe'nin Frankfurt deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçta Pelkas'ın kaçan penaltısından sonra topu tamamlayan Berisha'nın golü verilmedi. IFAB kuralına göre ceza sahasına rakip futbolcu önce adımını atsaydı Pelkas'ın şutu gol ile neticelenmediği için atış tekrar edilecekti. Ancak ihlali Fenerbahçe yaptı ve atış tekrarlanmadı. İki takım futbolcusu da aynı anda hamle yapsaydı atış tekrar edilecekti. Bu kural, 2018 yılında Kasımpaşa maçında Fenerbahçe'yi kurtarmıştı.

Sarı-Lacivertliler, Pelkas'ın kaçan penaltısından sonra topu tamamlayan Berisha'nın golü verilmeyince şaşkınlık yaşadı. Ancak her şey kurallara uygun olarak gerçekleşti.

Pelkas'ın penaltısı neden tekrar edilmedi? O kural, daha önce F.Bahçe'yi kurtarmıştı

FRANKFURTLU GİRSEYDİ TEKRAR EDİLECEKTİ

Sözcü'nün haberine göre; Rakip formayı giyen herhangi bir oyuncu Pelkas'ın vuruşu esnasında ceza sahasına girip ihlalde bulunsaydı penaltı gol ile neticelenmediği için atış tekrar edilecekti.

Pelkas'ın penaltısı neden tekrar edilmedi? O kural, daha önce F.Bahçe'yi kurtarmıştı

Pelkas'ın penaltıda topu ağlara göndermesi halinde ise gol geçerli sayılacaktı.

Hem Fenerbahçe'den hem de Eintracht Frankfurt takımından oyuncuların aynı anda ihlal yapması halinde ise sonuca bakılmaksızın atış tekrar edilecekti.

Pelkas'ın penaltısı neden tekrar edilmedi? O kural, daha önce F.Bahçe'yi kurtarmıştı

AYNISI F.BAHÇE'NİN BAŞINA GELDİ

2018 yılında Süper Lig'in 14. haftasında aynı durum Fenerbahçe'nin başına geldi. Kasımpaşa'dan Diagne'nin penaltısında Harun gole izin vermemiş, Eduok golü atmıştı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, oyunu endirekt serbest vuruş ile başlatmıştı. Ancak F.Bahçeli oyuncuların daha önce ceza sahasına girdiğine yönelik tartışmalar yaşanmıştı.

Pelkas'ın penaltısı neden tekrar edilmedi? O kural, daha önce F.Bahçe'yi kurtarmıştı
Haberler.com - Spor Haberleri
Frankfurt hocası Glasner, maçı farklı yorumladı: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu

Frankfurt hocası Glasner, maçı farklı yorumladı: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu

 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı.
Yorumlar (1)
Doğrucu Davud:Penaltı atışını kalecinin sağına yapacağını ben bile anladım. Hakem de anladı. Kaleci zaten anladı. Ceza sahasının dışında sadece hakeme yakın kısımda ceza sahası içine girmeye odaklanmış fenerli vardı. Kalecinin sol tarafındaki alanda bir tane bile fenerli yoktu. Bu kadar acemice pozisyon alınır mı?
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Haber: Pelkas'ın penaltısı neden tekrar edilmedi? O kural, daha önce F.Bahçe'yi kurtarmıştı - Haberler Spor
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