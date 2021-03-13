Pelin Öztekin'den Galatasaray maçı sonrası duygulandıran paylaşım: Bu galibiyet sana gelsin Babiş

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, Galatasaray-Kayserispor maçından sonra duygulandıran bir paylaşım yaptı. Galatasaray Kulübü Kongre Üyesi de olan usta sanatçı için kızı Pelin Öztekin sosyal medyadan, "Bu galibiyet sana gelsin Babiş" paylaşımında bulundu.

Süper Lig'de Galatasaray Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek zirve yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz usta sanatçı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'den maç sonunda duygulandıran bir paylaşım geldi.

BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Pelin Öztekin, Galatasaray Kulübü Kongre Üyesi olan babası için "Bu galibiyet sana gelsin Babiş" paylaşımında bulundu. Öztekin'in bu paylaşımı sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.