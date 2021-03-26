Pekcan: Yerli ve ulusal bir ekonomi için yatırımlar, üretim ve istihdam ile ihracat hedeflerimizde başarıyı yakalamaktan başka seçeneğimiz yok
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Pekcan: Yerli ve ulusal bir ekonomi için yatırımlar, üretim ve istihdam ile ihracat hedeflerimizde başarıyı yakalamaktan başka seçeneğimiz yok.
Pekcan: Yerli ve ulusal bir ekonomi için yatırımlar, üretim ve istihdam ile ihracat hedeflerimizde başarıyı yakalamaktan başka seçeneğimiz yok
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan