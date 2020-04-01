Pekcan: İhracatta mart ayında azalma bekliyoruz Koronavirüs etkileriyle mücadele için alınan son önlemler ve ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mart ayında ihracatta bir gerileme beklediğini açıkladı.

Koronavirüs etkileriyle mücadele için alınan son önlemler ve ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mart ayında ihracatta bir gerileme beklediğini açıkladı. Kaynak: Dunya.com