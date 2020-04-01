Pekcan: İhracatta mart ayında azalma bekliyoruz
Koronavirüs etkileriyle mücadele için alınan son önlemler ve ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mart ayında ihracatta bir gerileme beklediğini açıkladı.
01.04.2020 11:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:37
Koronavirüs etkileriyle mücadele için alınan son önlemler ve ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mart ayında ihracatta bir gerileme beklediğini açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com