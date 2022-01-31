Pegasus'un "Yarınlara Uçuyoruz" projesinde yeni dönem başlıyor

Pegasus Hava Yolları'nın gençlerin güçlenmesiyle ilgili fikirleri desteklemek üzere başlattığı sosyal sorumluluk projesi Yarınlara Uçuyoruz'da yeni dönem başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları'nın gençlerin güçlenmesiyle ilgili fikirleri desteklemek üzere 2018 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Yarınlara Uçuyoruz'un 3. dönem başvuruları başlıyor. Şubat 2022- Mart 2023 tarihleri arasında Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV) yürütücülüğünde ilerleyecek proje kapsamında, 3 sivil toplum kuruluşunun doğrudan 18-29 yaş arası gençleri hedefleyen çevrimiçi ya da yüz yüze projelerine destek verilecek. STK'lar projeleriyle www.yarinlaraucuyoruz.com internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Değerlendirme kriterleri doğrultusunda teknik ön elemeden geçirilecek başvurular, projenin değerlendirme kurulu tarafından yapılacak seçimle belirlenecek. Gençlik alanıyla kesişen ve Pegasus Hava Yolları tarafından sahiplenilen toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre gibi konulara katkı sunan projelere seçim aşamasında öncelik verilecek. Yarınlara Uçuyoruz projesi kapsamında, "Çevreyi koruma ve iklim değişikliğine karşı mücadele", "gençlerin iyi olma hali", "dijital okuryazarlık ve dijital güvenlik" olmak üzere 3 farklı tematik alanda gençlerin güçlenmesini hedefleyen projeler desteklenecek.

Daha kapsamlı destek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, gençleri önemsediklerini ve topluma değer yaratmaları için gençleri desteklemenin önemine yürekten inandıklarını belirterek, "Onların güçlenmesiyle ilgili üretilen kıymetli fikirlerin hayata geçirilebilmesi için desteğin şart olduğunu da biliyoruz. Bu düşüncelerle başlattığımız Yarınlara Uçuyoruz projemizde 3. dönem başlıyor. Bu yeni dönemde, gençlik alanında çalışan STK'ların projelerine daha kapsamlı destekler sunmayı hedefliyoruz. En öncelikli hedefimiz ise özellikle pandemi sebebiyle umutsuzluğa kapılan gençlerimizin güçlenmesine katkı sağlayabilmek." ifadelerini kullandı.