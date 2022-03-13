Pedro Henrique hat-trick yaptı! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pedro Henrique hat-trick yaptı!

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Pedro Henrique hat-trick yaptı!

Süper Lig'in 29. hafta maçında Adana Demirspor ile Sivasspor'un Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği maçta Yiğidolar'ın Brezilyalı oyuncusu Pedro Henrique hat-trick yaptı.

ADANA (İHA) - Süper Lig'in 29. hafta maçında Adana Demirspor ile Sivasspor'un Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği maçta Yiğidolar'ın Brezilyalı oyuncusu Pedro Henrique hat-trick yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Sivasspor mücadeleden 3-2 galip ayrılırken, Pedro Henrique attığı 3 golle hat-trick yaparak yıldızlaştı. Karşılaşmada Sivasspor'un golleri 28, 54 ve 90+2. dakikalarda 31 yaşındaki oyuncu Pedro Henrique'den geldi. Adana Demirspor'un gollerini ise 58. dakikada Benjamin Stambouli ve 68. dakikada penaltıdan Mario Balotelli kaydetti.

3-2'lik sonucun ardından Sivasspor, haftayı 3 puanla kapattı. - SİVAS

Pedro Henrique hat-trick yaptı!

İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor, Pedro Henrique, Sivasspor, Adana, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title