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Pedro Henrique gol sayısını 5'e çıkarttı

Pedro Henrique gol sayısını 5'e çıkarttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique bu sezon ligdeki 5. golünü kaydetti.

DG Sivasspor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique bu sezon ligdeki 5. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Sivasspor'da Pedro Henrique, rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 74. dakikasında Henrique, topu ağlarla buluşturdu. Henrique, böylece bu gol ile bu sezon ligdeki beşinci golünü kaydetmiş oldu.

31 yaşındaki oyuncu, ayrıca bu sezon Sivasspor formasıyla ligde 18. maçına çıktı. 2 kez asist yapan Pedro, 6 kez sarı kart, 1 kez de kırmızı kart gördü. Pedro ayrıca bin 421 dakikada sahada kaldı. - SİVAS

Pedro Henrique gol sayısını 5'e çıkarttı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Pedro Henrique, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Haber

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