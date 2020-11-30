PBoC: Çin dijital para birimi için daha yoğun çalışacak

PBoC) Başkanı Yi Gang Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "merkez bankası destekli dijital para"ya ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını vurguladı.

PBoC) Başkanı Yi Gang Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "merkez bankası destekli dijital para"ya ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını vurguladı.

Global times'ın haberine göre, aynı zamanda ülkenin Merkez Bankası olan PBoC'nin bu konudaki hazırlıkları kapsamında pilot testlerin belirli bir program kapsamında başlatacaklarını belirten Yi Gang, bir yandan da dijital para biriminin yasal çerçevesinin geliştirileceğini belirtti.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell, 13 Kasım'da yaptığı bir açıklamada bir dijital para çıkarmak ve bunun zamanlaması konusunda Fed olarak henüz bir karar vermediklerini söyledi.Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) merkez bankacılığı konusunda sanal ortamda düzenlediği toplantıda konuşan Powell, ABD'nin para birimi doların küresel düzeyde temel rezerv para olması ve ülkesinde nakit paraya güçlü bir talep olması nedeniyle, dijital para konusuna çok büyük bir dikkatle yaklaştıklarının altını çizdi.Dijital parada önemli olanın "ona acele sahip olmak" değil, konuya "doğru bir şekilde" yaklaşmak olduğunu vurgulayan Fed Başkanı, bu nedenle merkez bankasının nihai bir karara varmadan önce, bu konuda "çok dikkatli" olması ve "kapsamlı bir şekilde" hareket etmesi gerektiğini dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı