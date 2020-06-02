Pazar yerlerine imece panosu Pazar yerlerine imece panosu Çiğli Belediyesi tarafından, korona virüs (Covid-19) salgınının toplum üzerinde meydana getirdiği ekonomik sıkıntıları azaltmak amacıyla başlatılan "Dayanışma yaşatır" projesi kapsamında, ilçe genelindeki pazar yerlerine vatandaşların sebze meyve...

Pazar yerlerine imece panosu

İZMİR - Çiğli Belediyesi tarafından, korona virüs (Covid-19) salgınının toplum üzerinde meydana getirdiği ekonomik sıkıntıları azaltmak amacıyla başlatılan "Dayanışma yaşatır" projesi kapsamında, ilçe genelindeki pazar yerlerine vatandaşların sebze meyve ihtiyaçlarını giderebilecekleri imece panoları kuruldu.

Covid-19 salgınına karşı ilk günden itibaren halk sağlığını korumak amacıyla mücadelesini sürdüren Çiğli Belediyesi, bu süreçte ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere destek olmak adına önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. "Dayanışma yaşatır" sloganıyla ilçe genelindeki pazar yerlerinin girişine, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere alınan sebze ve meyvelerin bırakıldığı imece panosu kuruldu. Oluşturulan dayanışma ağı ile vatandaşlar tarafından imece panolarına bırakılan sebze ve meyveler, belediye personeli tarafından günlük olarak ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediliyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yaptığı alışveriş sonrası aldığı ürünleri imece panosuna bırakarak, başlatılan projeye destek veren ilk isim oldu.

"Birlikte başaracağız"

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bu sıkıntılı sürecin birlik ve birliktelik duygularıyla geride

bırakılacağını belirterek, "Covid-19 salgınıyla mücadelede ilk günden itibaren özellikle sağlık ve ekonomi anlamında üzerimize düşen sorumlulukları özveriyle yerine getirdik. Bu süreçte vatandaşlarımızın birbirleriyle dayanışması çok önemliydi. Biz de bu dayanışmada yeni bir başlık açarak, ihtiyaç sahibi daha fazla aileye yardım eli uzatabilmek amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdik. 'Dayanışma yaşatır' sloganıyla başlattığımız bu uygulama ile pazar yerlerinin girişine imece panoları kurduk. Vatandaşlarımız alışverişini yapıyor, bir poşetini de ihtiyaç sahipleri için imece panosuna bırakıyor. Biz de, halkımızın gönüllü destekleriyle bizlere emanet ettiği sebze ve meyveleri taze olarak kentimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Çiğli halkına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Kentimizde hiçbir vatandaşımızın yatağa aç girmemesi adına mücadelemiz sürecek. Gösterdiğimiz bu birliktelik ile sağlıklı ve mutlu yarınlara çok daha çabuk ulaşacağız" dedi.

Kaynak: İHA